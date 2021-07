Unfälle : Eine Tote und elf Verletzte bei Unfällen im Nordosten

Im Nordosten haben sich mehrere heftige Unfälle ereignet. Eine Frau starb, zwei Beteiligte schweben in Lebensgefahr, neun weitere Menschen wurden verletzt. Das warme Wetter und die Unaufmerksamkeit von Fahrern dürften eine Rolle gespielt haben.

Ludwigslust | Bei Unfällen sind in Mecklenburg-Vorpommern eine Frau ums Leben gekommen und elf Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag erläuterte, ereigneten sich die Unfälle am Montag bei schwülwarmem Wetter auf der Bundesstraße 5 bei Kummer nahe Ludwigslust, bei Neu Schloen (Mecklenburgische Seenplatte) sowie auf der Bundesstraße 96 nördlich...

