Gesundheit : Eine weitere Corona-Neuinfektion im Land

In Mecklenburg-Vorpommern ist am Freitag eine weitere Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Zahl der landesweit registrierten Infektionsfälle stieg damit auf 806 (Stand 15.19 Uhr), wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock mitteilte. Die Zahl der im Nordosten bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen Menschen blieb mit 20 konstant.

von dpa

17. Juli 2020, 16:05 Uhr