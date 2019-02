Kriminalität : Eine Woche nach Attacke auf Zuchtpferd: Keine Spur zu Täter

Eine Woche nach einer Attacke auf ein Zuchtpferd in Nordbrandenburg hat die Polizei noch keine heiße Spur zu einem Täter. Es wurden bisher weder eine Tatwaffe noch wirklich brauchbare Fährten gefunden, wie ein Polizeisprecher am Montag in Neuruppin sagte. Die Stute war am 27. Januar mit einer größeren blutenden Wunde am Bauch auf einer Wiese bei Häsen gefunden worden, das zur Gemeinde Löwenberger Land (Landkreis Oberhavel) - etwa 50 Kilometer südlich der Landesgrenze zu Mecklenburg - gehört. Dort weideten drei weitere Pferde.

Der Tierbesitzer Frank Krückel, ein in der Reiterszene Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns bekannter Pferdesportler, hatte Anzeige erstattet. Das Pferd wurde in einer Tierklinik operiert, wo es noch immer sei. «Wir haben keine Erklärung für solch eine Attacke», hatte Krückel nach dem Vorfall erklärt. Er betreibt in der Region einen Ausbildungsstall mit etwa 30 Tieren. Tierärzte führen die etwa 70 Zentimeter lange und teils tiefe Schnittwunde auf den Einsatz eines «scharfen Werkzeugs» zurück.

Die Holsteiner-Stute ist zehn Jahre alt und laut Polizei 10 000 Euro wert. Die Betreiber wollten seither nachts Streifen laufen. Es wird wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre hatte es mehrere solcher ungeklärten Fälle im Nordosten Deutschlands gegeben.