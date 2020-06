Kriminalität : Eingangstür von AfD-Wahlkreisbüro in Lübtheen beschädigt

von dpa

16. Juni 2020, 15:51 Uhr

Unbekannte Täter haben die Eingangstür des AfD-Wahlkreisbüros in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) beschädigt. Die Täter sollen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen versucht haben, die Verglasung einzuschlagen, was nicht gelang, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.