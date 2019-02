Kriminalität : «Einhorn», «sitzenden Fuchs» und «liegendes Reh» gesucht

von dpa

14. Februar 2019, 11:39 Uhr

Ein «Einhorn», ein «sitzender Fuchs» und ein «liegendes Reh» beschäftigen die Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte. Die Figuren wurden von einem Schützengelände von Bogensportlern gestohlen, wie die Polizei in Neubrandenburg am Donnerstag mitteilte. Der ungewöhnliche Diebstahl sei vermutlich bereits Anfang Januar passiert. Nun suche die Polizei Zeugen, denen die mehrere Kilogramm schweren Zielscheiben aufgefallen seien oder die damals etwas Verdächtiges gesehen haben könnten. Das umzäunte Schützengelände der Bogensportler befindet sich im Südosten von Neubrandenburg.