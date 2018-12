Brauchtum : Einigkeit zum Jahresende: Minister lieben es traditionell

von dpa

20. Dezember 2018, 06:41 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung herrscht zum Jahresende große Einigkeit: Das gesamte Kabinett sehnt sich nach Ruhe und Entspannung. Alle Minister verbringen das Weihnachtsfest traditionell mit der Familie und feiern Heiligabend zu Hause, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Heiligabend kommen meist Kartoffelsalat und Würstchen auf den Tisch, an den Feiertagen Gans oder Ente. In Details wie dem Versenden weihnachtlicher Grußpost gibt es größere Unterschiede. Aber der Trend ist klar - er geht weg von der handgeschriebenen Karte.