Kommunen : Einigung im Grundstücksstreit auf Hiddensee in Sicht

von dpa

19. Dezember 2019, 18:13 Uhr

In Neuendorf auf der Insel Hiddensee sind die Weichen für eine Einigung im jahrelangen Grundstücksstreit mit der Hansestadt Stralsund gestellt worden. Das teilte das Agrarministerium am Donnerstag nach dem Besuch von Minister Till Backhaus (SPD) und Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) in der Gemeinde mit. Backhaus hatte den Einwohnern von Neuendorf beim Landeserntedankfest im Oktober versprochen, bis Weihnachten einen Kompromissvorschlag auf den Tisch zu legen. Einwohner aus dem Dorf im Süden der Insel protestieren gegen die Erhöhung der Pacht um 1230 Prozent für das Land und ihre Häuser durch die Stadt Stralsund.