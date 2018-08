Notfälle : Einkaufszentrum wegen Gasgeruchs evakuiert

von dpa

04. August 2018, 16:55 Uhr

Gasgeruch in einem Einkaufszentrum in Kühlungsborn hat am Samstagnachmittag einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften ausgelöst. Das Einkaufszentrum wurde nach Angaben des Landkreises Rostock evakuiert, 60 Menschen in Sicherheit gebracht. Verletzte gab es nicht. Feuerwehrleute entdeckten schließlich ein offenes Abflussrohr, von dem der Geruch ausging. Neben der Feuerwehr Kühlungsborn waren auch Züge Bad Doberan, Neubukow und Nienhagen mit insgesamt 50 Kräften im Einsatz. Der Gefahrgutzug Nord des Landkreises, der ebenfalls alarmiert worden war, kam nach Entdeckung des Rohrs als Quelle des Geruchs nicht mehr zum Einsatz.