Tiere : Einmal im Jahr ist Angeln erlaubt: Für einen guten Zweck

Ein einziges Mal im Jahr darf am Pfaffenteich inmitten von Schwerin geangelt werden - aber nur für einen guten Zweck. Heute ist es wieder so weit. Der Kreisanglerverband Schwerin erwartet dazu wie in den Vorjahren 100 bis 150 Angler. Sie dürfen beim dann 28. «Angeln am Pfaffenteich» gegen eine Spende für die Tiere des Schweriner Zoos die Ruten auswerfen. Die gefangenen Fische gehen als besondere Leckerbissen für Bären, Fischotter und Raubkatzen an den Zoo. Teilnehmen kann jeder, der einen gültigen Fischereischein besitzt und fünf Euro für den Schweriner Zoo spendet.

von dpa

02. Juni 2018, 01:35 Uhr

In den vergangenen Jahren seien rund 15 000 Euro Spendengelder zusammengekommen, dazu pro Jahr bis zu 250 Kilogramm Fisch. Veranstalter sind der Kreisanglerverband Schwerin mit dem Pächter des Pfaffenteiches, der Bimes Binnenfischerei GmbH und dem Schweriner Zoo als Abnehmer. In diesem Jahr werden Gastangler unter anderem aus Hamburg und Schleswig-Holstein erwartet.