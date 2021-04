Prozesse : Einreiseverbot laut OVG unrechtmäßig, jedoch weiter in Kraft

Das Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern wackelt. Hatte das OVG es für Zweitwohnungsbesitzer in der vergangenen Woche noch bestätigt, hat es die Regelung nun für unrechtmäßig erklärt. In Kraft bleibt sie vorerst trotzdem.

Greifswald | Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald hat das in der Corona-Landesverordnung vorgesehene Einreiseverbot nach Mecklenburg-Vorpommern und das entsprechende Ausreisegebot für unrechtmäßig erklärt. Es sei willkürlich, da es vollständig geimpfte und nicht geimpfte Menschen gleichbehandele, teilte das Gericht am Freitag mit. Dennoch hob das Gericht die R...

