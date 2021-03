Notfälle : Einsatzkräfte verhindern Sinken von Fahrgastschiff

Einsatzkräfte haben das Sinken eines Fahrgastschiffes an einem Anleger des Schweriner Sees verhindern können.

Schwerin | Eine erhebliche Menge Wasser war in das rund 40 Meter lange Schiff eingedrungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Heck geriet dadurch in Schräglage. Die Feuerwehr pumpte demnach mehrere 1000 Liter Wasser aus dem Schiff. Nach bisherigen Ermittlungen war ein technischer Defekt Ursache für den Zwischenfall. Menschen befanden sich nicht an Bor...

