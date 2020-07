Schulen : Einschulung für 13 900 ABC-Schützen

Für die 13 900 Erstklässler in Mecklenburg-Vorpommern beginnt am Samstag der «Ernst des Lebens». In den Grundschulen finden die Einschulungsfeiern statt. Neben der Zuckertüte und häufig einem Familienfest gibt es für die Mädchen und Jungen in der Schule eine erste kleine «Unterrichtsstunde», in der sie ihren Klassenraum und ihre Lehrerin oder ihren Lehrer kennenlernen und ihren Stundenplan bekommen.

von dpa

31. Juli 2020, 15:34 Uhr