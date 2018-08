Bildung : Einschulungsfeiern für 13 600 Erstklässler

von dpa

17. August 2018, 11:54 Uhr

Schon zwei Tage vor dem offiziellen Schulstart in Mecklenburg-Vorpommern öffnen am Samstag die Schulen ihre Pforten für die Erstklässler. Zu den traditionellen Einschulungsfeiern werden rund 13 600 Kinder zusammen mit Eltern und Geschwistern erwartet. «Ich wünsche den Erstklässlerinnen und Erstklässlern einen guten Start. Ich hoffe, dass sie sich in ihrer Schule wohlfühlen und dass ihnen das Lernen Spaß macht», erklärte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung. Ihren Angaben zufolge werden 12 100 Mädchen und Jungen an staatlichen Grundschulen unterrichtet, weitere 1500 an freien Schulen. Am Montag beginnt dann für insgesamt 150 000 Schüler im Land an 483 staatlichen und 79 freien allgemeinbildenden Schulen das neue Schuljahr.