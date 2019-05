Immobilien : Einstiger Kulturpalast Murchin steht zur Versteigerung

Bei der Norddeutschen Grundstücksauktion steht am Samstag in Rostock das ehemalige Kreiskulturhaus Murchin bei Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zur Versteigerung. Der Bau mit fast 2000 Quadratmetern Nutzfläche war vor 65 Jahren als einer der größten Kulturpaläste auf dem Land in der DDR eröffnet worden. Der Saal fasste 450 Plätze, heißt es im Exposé für die Versteigerung des denkmalgeschützten Gebäudes. Das Mindestgebot für das Kulturhaus samt einem 18 000 Quadratmeter großen Grundstück beträgt 10 000 Euro.

von dpa

23. Mai 2019, 14:51 Uhr

Der Bau im Stil des sozialistischen Klassizismus diente als Prototyp für Kulturhäuser in den damaligen DDR-Nordbezirken, etwa dem heutigen Mecklenburg-Vorpommern. In der DDR waren rund 2000 Kulturhäuser, Kulturpaläste und Arbeiterklubs gebaut oder in bestehenden Gebäuden eingerichtet worden. Ein ähnlicher Bau steht im einstigen sozialistischen Musterdorf Mestlin (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Dort kümmert sich ein Verein um Erhalt und Nutzung des Kulturhauses für Veranstaltungen und Ausstellungen.

Eine Besonderheit des Kulturhauses Murchin sind Wand- und Deckenfresken zum Thema deutsch-ungarische Freundschaft von den Malern Herbert Wegehaupt (1905-1959), Otto Manigk (1902-1972) und Manfred Kandt (1922-1972). Nach 1990 wurde das Kulturhaus an einer der beiden Zufahrtsstraßen zur Insel Usedom zu einer Großdiskothek mit Sälen, Klub- und Musikräumen umgebaut. Seit 2003 steht das Gebäude leer. Durch Vandalismus wurde die Innenausstattung dem Auktionshaus zufolge überwiegend zerstört. Durch Leerstand und Wasserrohrbruch seien weitere Schäden entstanden. Im Gebäude lagere zerstörtes Mobiliar, Bauschutt und Müll. Umfassende Sanierungsmaßnahmen seien nötig.