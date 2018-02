Wetter : Eis auf Gewässern: Behörde mahnt Schifffahrt zur Vorsicht

von dpa

09. Februar 2018, 11:13 Uhr

Das Eis in Häfen und auf Teilen der küstennahen Ostseegewässer hat erste Auswirkungen auf die Schifffahrt. Aufgrund der Eisverhältnisse der vergangenen Tage könnten Tonnen vertrieben, eingezogen, gelöscht oder gekentert sein, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt am Freitag in Stralsund mit. Die Schifffahrt werde deshalb gebeten, mit Vorsicht zu navigieren. Zudem werden Schiffsführer aufgefordert, die vereisten Gewässer nur mit geeigneten Fahrzeugen zu befahren. Nach Angaben des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat sich in den Häfen sowie auf Teilen der vorpommerschen Boddengewässer Neueis gebildet. Allerdings rechnet die Behörde mit den zum Wochenende steigenden Temperaturen mit einer Entspannung.