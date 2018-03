Wetter : Eis in vorpommerschen Küstengewässern wächst

von dpa

03. März 2018, 13:26 Uhr

Der anhaltende Frost lässt vor allem auf den flacheren Boddengewässern an der vorpommerschen Küste das Eis wachsen und behindert damit die Schifffahrt. Wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Rostock in seinem am Samstag veröffentlichten Ostsee-Eisbericht mitteilte, sind die Boddengewässer zwischen Darß und Usedom meist mit bis zu 15 Zentimeter dickem Eis bedeckt. Die Reederei Hiddensee stellte am Samstag witterungsbedingt auf den Eisfahrplan um und fährt fortan nur noch zwischen Schaprode und Vitte. Vor Stralsund und im Peenestrom sind Eisbrecher im Einsatz. Entspannter sieht es im westlichen Bereich der Ostsee zwischen Rostock und Flensburg aus. Dort liegt laut Seeschifffahrtsamt meist lockeres bis 10 Zentimeter dickes Eis.