Denkmäler : Eisenach lässt historisches Reuter-Grab restaurieren

Das denkmalgeschützte Grab des Schriftstellers Fritz Reuter und seiner Frau Luise auf dem Eisenacher Hauptfriedhof wird restauriert. Am Donnerstag beginne ein Metallrestaurator mit den Arbeiten an der schmiedeeisernen Einfriedung, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Dafür stünden 25 000 Euro zur Verfügung. Reuter gilt mit seinem Hauptwerk «Ut mine Stromtid» als einer der bedeutendsten niederdeutschen Autoren, verbrachte aber die letzten Jahre seines Lebens in Eisenach. Dort starb er 1874. Die schmiedeeiserne Umfriedung der klassizistischen Grabanlage war 1875 von einem Berliner Kunstschmied gefertigt worden.

von dpa

erstellt am 26.Jul.2017 | 12:20 Uhr