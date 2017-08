Kriminalität : Eisenstangen-Angreifer nimmt sich in U-Haft das Leben

Der Mann, der am vergangenen Wochenende eine Frau brutal mit einer Eisenstange attackiert hatte, hat sich im Gefängnis das Leben genommen. Gefängniswärter hätten den 29-Jährigen aus Teterow (Landkreis Rostock) bereits am Dienstag erhängt in seiner U-Haft-Zelle in der Justizvollzugsanstalt Waldeck bei Rostock gefunden, teilten Polizei und Schweriner Justizministerium am Donnerstag mit. Die Kripo ermittelt, es gebe jedoch keine Hinweise auf eine Fremdverschulden.