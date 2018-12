Buntes : Eiswelt in Rövershagen vor der Eröffnung

von dpa

Eisige Drachen, Eulen und Märchenfiguren können Besucher von Samstag an in der Eiswelt in Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen bei Rostock bestaunen. Zum 16. Mal werden die fantasievollen Eisskulpturen mit Licht in Szene gesetzt, die Ausgabe im vergangenen Jahr lockte nach Veranstalterangaben 250 000 Besucher an. 24 Künstler aus 14 Ländern haben die kuriosen Figuren aus großen Eisblöcken geschaffen. Sie verarbeiteten den Angaben zufolge insgesamt 300 Tonnen Eis und Schnee. Die Schau ist bis November 2019 zu sehen.