Krankheiten : Elf Betriebe in MV mit Kurzarbeit wegen Covid-19

Kiel/Schwerin (dpa/mv) - Die ersten Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern haben wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie Kurzarbeit beantragt. Betroffen seien aktuell elf Betriebe mit 66 Mitarbeitern, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zusätzlich hätten 16 Betriebe mit 125 Mitarbeitern vorsorglich Anträge auf Kurzarbeitergeld gestellt. Diese befänden sich aktuell in der Prüfung. Vorwiegend kämen die Betriebe aus den Bereichen Hotel- und Gaststättengewerbe, Messebau, Veranstaltungsmanagement und Logistik.

von dpa

12. März 2020, 18:32 Uhr

Die Chefin der Regionaldirektion, Margit Haupt-Koopmann, erklärte: «Unsere Arbeitgeberservice-Teams vor Ort registrieren einen deutlich gestiegenen Beratungsbedarf zum Thema Kurzarbeitergeld.» Sie begrüßte die Beschlüsse der Bundesregierung zum erleichterten Bezug von Kurzarbeitergeld. «Wir gehen davon aus, dass die neuen Regeln in der ersten Aprilhälfte in Kraft treten werden.»

Eigentlich muss ein Drittel der in einem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als zehn Prozent betroffen sein. Künftig gilt den Angaben zufolge diese Regelung bereits, wenn mindestens zehn Prozent der Beschäftigten von einem Arbeitsausfall betroffen sind.