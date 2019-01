Ausländer : Elf medizinische Altersbestimmungen junger Ausländer in MV

Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern haben im vergangenen Jahr bei elf jungen Asylbewerbern das Alter medizinisch feststellen lassen, weil Zweifel an ihren Angaben bestanden. Zum größten Teil bewahrheitete sich der Verdacht, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Freie Wähler/Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV) im Landtag hervorgeht. Sie wurde am Montag veröffentlicht.

von dpa

14. Januar 2019, 14:38 Uhr

In einem der elf Fälle wurde die Minderjährigkeit zweifelsfrei festgestellt, in einem weiteren wurde sie nicht ausgeschlossen. In einem dritten Fall weigerte sich der Betreffende, das Alter medizinisch feststellen zu lassen. In acht der elf Fälle stellten die Ärzte fest, dass die Betreffenden volljährig sind.

Die Jugendämter bemühen sich häufiger als früher um medizinische Altersfeststellungen. 2015 und 2016 wurde landesweit keine einzige solche Untersuchung in Auftrag gegeben, wie aus der Antwort auf die Kleine Anfrage hervorgeht. 2017 wurden demnach landesweit sieben solcher Verfahren angestrengt.

Der innenpolitische Sprecher der Fraktion Freie Wähler/BMV, Matthias Manthei, lobte: «Die medizinischen Tests zur Altersbestimmung sind ein probates Mittel, um Betrüger zu überführen.» Allerdings kritisierte er, dass unterschiedliche Verfahren angewandt würden, die unterschiedlich teuer seien. «Mehrere verschiedene Untersuchungen an der Uniklinik Schleswig-Holstein waren etwa bedeutend günstiger als allein das Röntgen der Zähne an der Uniklinik Hamburg», so Manthei. Die Kosten reichten im vergangenen Jahr von weniger als 800 Euro bis zu rund 1500 Euro je Fall. Manthei forderte ein einheitliches landesweites Verfahren, in das die beiden rechtsmedizinischen Institute in Rostock und Greifswald einbezogen werden müssten.