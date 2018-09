Unfälle : Elfjähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

von dpa

12. September 2018, 15:38 Uhr

Ein elfjähriger Radfahrer ist in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit einem Moped zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Junge soll am Mittwoch mit seinem Fahrrad plötzlich vom Gehweg auf die Straße gefahren sein, teilte die Polizei mit. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Der 16-jährige Mopedfahrer wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.