Soziales : Elternbeiträge für Kitas sinken 2018 um bis zu 50 Euro

Mit dem neuen Jahr sinken die Elternbeiträge für die Krippe und den Kindergarten in Mecklenburg-Vorpommern um bis zu 50 Euro im Monat. Das gilt auch für Eltern, deren Kinder bei einer Tagesmutter betreut werden, teilte das Sozialministerium am Donnerstag in Schwerin mit. Eine Ausnahme ist das Vorschuljahr, für das der Beitrag bereits gesenkt ist. Die Beitragsentlastung wird durch einen direkten Landeszuschuss möglich. Die Landesregierung setze damit eines ihrer wichtigsten politischen Vorhaben aus der Koalitionsvereinbarung um, sagte Ministerin Stefanie Drese (SPD).