Handball : Empor Rostock verliert in Saarlouis knapp mit 23:24

Absteiger HC Empor Rostock hat am drittletzten Spieltag der 2. Handball-Bundesliga seinen ersten Sieg in diesem Jahr knapp verpasst. Das Team von Trainer Hans-Georg Jaunich unterlag am Samstagabend bei HG Saarlouis in einem spannenden Spiel kurz vor Schluss mit 23:24 (13:10). Vor 1100 Zuschauern traf Vyron Papadopoulos als bester Rostocker achtmal. Empor hat damit in diesem Jahr erst einen Punkt geholt. Bei Saarlouis avancierte Jerome Müller mit ebenfalls acht Toren zum erfolgreichsten Werfer.

von dpa

erstellt am 27.Mai.2017 | 21:13 Uhr