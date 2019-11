Landtag : Endlosdebatte um Mittlere Reife für Gymnasiasten

von dpa

11. November 2019, 14:07 Uhr

Bei der Neufassung des Schulgesetzes in Mecklenburg-Vorpommern gibt es weitere Diskussionen. Zwei Tage vor der geplanten Schlussabstimmung im Landtag legte die SPD-Fraktion einen Änderungsantrag vor, von dem selbst der Koalitionspartner CDU überrascht wurde. Demnach soll die Regelung, nach der Gymnasiasten die Mittlere Reife künftig automatisch nach erfolgreich absolvierter elfter Klasse oder mit einem bestimmten Notendurchschnitt auch nach Klasse 10 bekommen sollen, nochmals geändert werden. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Torsten Renz, äußerte die Befürchtung, dass damit das Verfahren nur weiter verkompliziert werde. «Die ursprünglich vorgesehen Regelung wäre die beste, die auch jeder versteht», sagte Renz. Diese besage, dass jeder der am Gymnasium in Klasse elf versetzt wird, automatisch die Mittlere Reife erhält.