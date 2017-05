Wirtschaftspolitik : Energieminister Pegel mit Unternehmern nach Estland

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

«Estland ist in Europa führend in der Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen. Deshalb wollen wir uns vor Ort informieren, wie das Land den Wandel geschafft hat und welche Konsequenzen wir daraus für Mecklenburg-Vorpommern ziehen können», sagte Pegel am Dienstag in Schwerin. Möglicherweise könne MV die Digitalisierung seiner Verwaltung in enger Kooperation mit Estland vorantreiben.

In Estland haben den Angaben zufolge alle Bürger seit dem Jahr 2000 ein Grundrecht auf einen Internetzugang. Sie können zum Beispiel online Ausweise und andere Dokumente beantragen, Unternehmensgründungen anmelden und seit 2005 auch online wählen.

In der zweitgrößten estnischen Stadt Tartu will sich die Delegation die Digitalisierung der Stadtverwaltung erklären lassen. Außerdem sollen das Unternehmenszentrum Spark und das Spark MasterLab im Wissenschaftspark der Stadt besucht werden. In der Hauptstadt Tallinn sind Firmenbesuche und politische Kontakte geplant.

von dpa

erstellt am 23.Mai.2017 | 15:42 Uhr