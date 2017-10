Energie : Energieversorger kontrolliert Hochspannungsnetz

Der kommunale Stromversorger WEMAG mit Sitz in Schwerin kontrolliert sein Hochspannungsnetz in dieser Woche aus der Luft. Ein Helikopter werde vom 4. bis 6. Oktober Hochspannungsleitungen in Westmecklenburg und im Norden Brandenburgs abfliegen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Überprüft würden der Zustand der Leiterseile und Masten sowie Veränderungen entlang der Trasse. «Das Befliegen ist eine wichtige Ergänzung zur Leitungsbegehung, da von oben Schäden gefunden werden können, die von unten oft nicht zu sehen sind», erklärte WEMAG-Gruppenleiter Alexander Rupp.