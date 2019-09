Gesellschaft : Engagementstiftung des Bundes soll nach Neustrelitz

von dpa

26. September 2019, 14:57 Uhr

Die geplante Engagementstiftung des Bundes soll nach Angaben des CDU-Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg in Neustrelitz angesiedelt werden. «Im Bundeshaushalt sind 32,5 Millionen Euro vorgesehen», teilte Rehberg am Donnerstag in Berlin mit. 100 Personalstellen seien vorgesehen. Mit der Engagementstiftung des Bundes werde es erstmals eine gesamtdeutsche Stiftung zur Förderung der ehrenamtlichen Strukturen in der Bundesrepublik geben. Schwerpunkte der Arbeit sollen die Digitalisierung im Engagement, Entbürokratisierung, Nachwuchsgewinnung sowie die Engagementförderung auf dem Land und in Ostdeutschland sein.