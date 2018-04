Gesundheit : Engpässe bei Blutkonserven: 220 Berufsschüler spenden Blut

Der aktuelle Engpass an Blutkonserven in vielen Gebieten von Mecklenburg-Vorpommern hat Schüler der Rostocker Berufsschule «Alexander Schmorell» auf den Plan gerufen. 220 Schüler meldeten sich am Dienstag zur Blutentnahme, berichtete der Verwaltungsdirektor am Klinikum Südstadt Rostock, Steffen Vollrath. Das Blutspenden war eine Aktion des Roten Kreuzes, der Berufsschule und des Südstadtklinikums im Rahmen der Rostocker «Fit für 800!»-Kampagne im Rahmen des 800. Stadtgeburtstags.

von dpa

10. April 2018, 15:39 Uhr

«Als Schule für Gesundheits- und Sozialberufe halten wir es für unsere Pflicht, junge Menschen, die später in diesen Berufen arbeiten, zum Thema Blutspende aufzuklären und sie zu ermutigen, mitzumachen», sagte Vize-Schulleiterin Antje Uckleya. Blutspenden koste ein wenig Zeit, kann aber anderen Menschen wertvolle Lebensjahre schenken.