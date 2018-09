Atom : Entsorgungswerk darf atomare Abfälle länger lagern

von dpa

19. September 2018, 16:10 Uhr

Das bundeseigene Entsorgungswerk für Nuklearanlagen (EWN) in Lubmin darf atomare Fremdabfälle länger als bisher lagern. Neun Jahre nach dem ersten Antrag sowie einem mehrere Jahre währenden Rechtsstreit haben sich EWN und Innenministerium außergerichtlich geeinigt, wie der Nuklearentsorger und das Innenministerium am Mittwoch mitteilten. Bislang durften schwach- und mittelradioaktive Fremdstoffe aus kerntechnischen Anlagen bei der sogenannten Pufferlagerung nur maximal fünf Jahre vor und nach der Zerlegung in Lubmin gelagert werden. Nun wurde der Zeitraum vor der Zerlegung auf zehn Jahre ausgedehnt. Einen Auftrag gibt es nach Angaben des EWN bereits. So sollen ab 2019 zwei Dampferzeuger aus dem AKW Biblis in Lubmin zerlegt werden, wie eine Unternehmenssprecherin sagte.