Agrar : Entwarnung: Kein Fipronil in Hühnerfleisch

Am vergangenen Donnerstag hatte das Ministerium über Hinweise informiert, dass in dem nicht näher bezeichneten Geflügelzuchtbetrieb das mit Fipronil versetzte Desinfektions- und Reinigungsmittel Dega-16 verwendet wurde. Das gegen Milben und Flöhe wirkende Insektizid Fipronil ist für den Bereich der Lebensmittelerzeugung verboten, kam aber dennoch in Hühnerställen zum Einsatz. Deshalb mussten europaweit Millionen von Eiern aus dem Handel genommen werden. Zwei mutmaßliche niederländische Schlüsselfiguren des Skandals sitzen in Untersuchungshaft.

In der Vorwoche waren Eier aus einem weiteren Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern positiv auf das Ungeziefergift Fipronil getestet worden. Die Eier waren allerdings nicht für den Verzehr bestimmt, teilte das Agrarministerium mit. Sie stammten aus einem Zuchtbetrieb, der Eier für die Masthähnchenproduktion liefert.

Lebensmittelwarnung