Bau : Entwicklung bei neuen Wohnungen im Norden unterschiedlich

Bei der Fertigstellung neuer Wohnungen hat der Verband der mittelständischen privaten Wohnungsunternehmen eine heterogene Bilanz 2020 für den Norden gezogen.

Hamburg | „Während in Hamburg die Zahlen zurückgehen, steigen sie in Schleswig-Holstein deutlich an“, sagte Sönke Struck, Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes Nord des Bundesverbands der Freien Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW), am Donnerstag in Hamb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.