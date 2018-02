Kunst : «Erich Kissing und Kerstin»: Ausstellungseröffnung

In der Rostocker Kunsthalle ist die Ausstellung «Erich Kissing und Kerstin. Maler und Modell» im Beisein von mehr als 300 Gästen eröffnet worden. Sie zeigt seit Samstag rund 60 Gemälde des Leipziger Künstlers und damit nahezu sein gesamtes malerisches Werk. Wie Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann sagte, zeichnet sich dieses Werk durch eine aufwendige, feinmalerische Technik sowie viele surreale Szenen wie erfundene Flugapparate und gezähmte Mischwesen aus. Der 74-jährige Kissing ist erst seit 2011 auf dem Kunstmarkt vertreten.

von dpa

03. Februar 2018, 19:11 Uhr

Zentrale Figur in seinen Werken ist das Leipziger Modell Kerstin Wentz. «Kerstin steht im Mittelpunkt der gesamten Schau», sagte Neumann. Die insgesamt sechs in der Kunsthalle vertretenden Künstler zeichneten ein unterschiedliches Bild von ihr. Die 43-jährige Leipzigerin sei eine ganz normale Frau, und so könnten sich die Besucher gut mit ihr identifizieren. «Es ist spannend, wenn so unterschiedliche Künstler und Fotografen mit einem Modell zusammenarbeiten», erklärte Neumann.

Wie der ehemalige Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) erklärte, ist die Ausstellung eine ganz besondere Konstellation, die zu spannenden Begegnungen und Gegenüberstellungen führen wird. Kunsthallenchef Neumann habe schon in den vergangenen Jahren einen besonderen Schwerpunkt auf ostdeutsche Künstler gelegt. Damit leiste er einen wichtigen Beitrag zur Entstehung und Festigung ostdeutscher Identität, die nicht nostalgisch oder rückwärts gewandt sei, sagte Sellering, der sich gut erholt nach seinem krankheitsbedingten Ausscheiden zeigte.