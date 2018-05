Geschichte : «Erinnerungslandschaft» an einstiger Grenze

Entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze in der Metropolregion Hamburg soll eine «Erinnerungslandschaft» entstehen. Das Projekt «Grenzgeschichte(n)» wurde am Freitag in Boizenburg an der Elbe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestartet, wie eine Sprecherin der Metropolregion Hamburg mitteilte. Projektträger ist der Landkreis Lüchow-Dannenberg, der den größten Anteil an der einstigen Grenze hatte. Die Grenze verlief entlang der Elbe, durch den Schaalsee sowie an den Ufern der Untertrave und der Pötenitzer Wiek. Im südlichen Bereich führte sie durch das Binnenland.

von dpa

25. Mai 2018, 10:24 Uhr

Eine Reihe von Museen und Gedenkstätten in der Region befasst sich knapp 30 Jahre nach dem Mauerfall inzwischen mit den Themen Teilung und Grenze. Dagmar Schulz vom Landkreis Lüchow-Dannenberg sieht es als eine große Aufgabe an, das geschichtliche Wissen den folgenden Generationen attraktiv und zeitgerecht zu vermitteln. Zunächst ist eine wissenschaftlich begleitete Bestandsaufnahme von Orten, Initiativen und Projekten geplant, mit denen an die Geschichte der deutschen Teilung erinnert wird. Dann soll ein Konzept für eine gemeinsame Erinnerungslandschaft erarbeitet werden. Die Orte sollen vernetzt und in touristische Konzepte der Region integriert werden.

Das Projekt wird mit 504 000 Euro von der Metropolregion Hamburg gefördert, die damit 80 Prozent der Gesamtkosten von 630 000 Euro trägt. Den Rest übernehmen die Kreise und kreisfreien Städte Lübeck, Herzogtum Lauenburg, Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen.