Brände : Erkennungssystem soll Waldbrände schneller erfassen

Rund ein Jahr nach dem verheerenden Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat Umweltminister Till Backhaus (SPD) ein landesweites Waldbrandschutzkonzept vorgestellt. Ein wesentlicher Teil des Konzepts bestehe aus dem schnelleren Erkennen und Verorten von Waldbränden mit einem automatisierten Branderkennungssystem, sagte Backhaus am Freitag in Neu Kaliß.

von dpa

19. Juni 2020, 11:59 Uhr

Dafür zuständig sei die Waldbrandeinsatzzentrale in Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), die Waldbrände durch das kameragestützte System früher erkennen soll und sich dann mit den Leitstellen in Verbindung setzt. Laut Backhaus hatte die Landesregierung vor rund einem Monat dem Waldbrandschutzkonzept zugestimmt.

Mecklenburg-Vorpommern hatte im vergangenen Jahr mit großflächigen Waldbränden zu kämpfen. Bei Lübtheen hatte ein Großfeuer etwa 950 Hektar des früheren Truppenübungsplatzes erfasst. Die starke Munitionsbelastung im Waldboden hatte die Feuerwehren bei den Brandbekämpfungen erheblich eingeschränkt. Vier Dörfer um den Truppenübungsplatz mussten geräumt werden, etwa 700 Menschen ihre Wohnungen verlassen.