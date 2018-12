Kultur : «Erklärung der Vielen» auch in Rostock

16 Rostocker Kultureinrichtungen haben sich mit einer gemeinsamen Erklärung der bundesweiten Initiative «Die Vielen» angeschlossen. Sie wollten sich damit gegen Angriffe auf die Kunstfreiheit wehren, teilte das Bündnis am Dienstag in Rostock mit. Die Erklärung drücke gleichzeitig die Solidarität mit den Aktiven der Kunst- und Kulturlandschaft aus, die von Rechtspopulisten und Extremen attackiert werden. Entsprechende Erklärungen seien bislang in Berlin, Dresden, Hamburg und Nordrhein-Westfalen unterzeichnet worden, mehr als 400 Kulturinstitutionen hätten sich angeschlossen.

von dpa

11. Dezember 2018, 15:18 Uhr

Die Kampagne der Vielen habe einen regionalen Charakter und werde über regionale Zusammenschlüsse bundesweit verbreitet. Die Unterzeichner zeigten sich überzeugt, dass der rechte Populismus der Kunst der Vielen feindselig gegenüberstehe.