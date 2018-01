Buntes : Erleichterung: Erhängter entpuppt sich als Anzug auf Bügel

von dpa

23. Januar 2018, 15:57 Uhr

Wegen eines möglicherweise am Fenster erhängten Mannes haben besorgte Bürger in Schwerin am Dienstagmorgen die Polizei gerufen. Die herbeigerufenen Beamten fanden in der Wohnung aber nur einen Anzug, der auf einem Bügel hing, wie die Polizei mitteilte. Der Besitzer hatte vergessen, in dem Zimmer das Licht auszuschalten, das die ganze Nacht über brannte. Die Silhouette am Fenster erinnerte an einen Erhängten. Die Beamten äußerten sich froh, dass ihr Einsatz auf einem Irrtums beruhte. Ein Anruf am Vorabend wäre jedoch besser gewesen, hieß es.