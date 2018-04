Tarife : Erleichterung nach Tarifabschluss für öffentlichen Dienst

von dpa

18. April 2018, 17:35 Uhr

Die Einigung im monatelangen Tarifstreit des öffentlichen Diensts ist in Mecklenburg-Vorpommern mit Erleichterung und Freude aufgenommen worden. Mit dem Tarifabschluss würden nun weitere Auseinandersetzungen vermieden. Die lange Laufzeit von 30 Monaten biete für die Planungen in Gemeinden und Städten zudem eine gute Grundlage, sagte Andreas Wellmann als Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetages Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch in Schwerin. Verdi-Sprecherin Karin Eckel sprach von einem sehr guten Abschluss. Die Steigerungsraten seien bei den Kollegen sehr gut angekommen. Sie rechne in der Mitgliederbefragung mit einer breiten Zustimmung. Arbeitgeber und Gewerkschaften hatten sich auf eine Lohnerhöhung von insgesamt 7,5 Prozent bei 30 Monaten Laufzeit geeinigt.