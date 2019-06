Brände : Ermittlung wegen Brandstiftung nach zwei Bränden in Rostock

Nach zwei schweren Bränden in und bei Rostock ermittelt die Polizei weiter wegen Brandstiftung. Am Samstag war eine rund 100 Meter lange Produktionshalle im Gewerbegebiet Bentwisch, in der unter anderem 40 000 Liter Fischöl lagerten, durch einen Brand vollständig zerstört worden. Der Sachschaden wurde von dem Unternehmen auf 20 bis 25 Millionen Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

von dpa

03. Juni 2019, 09:42 Uhr

Im Rostocker Osthafen hatte bereits am Freitag eine Lagerhalle und ein Holzlagerschuppen gebrannt. Dabei wurden bei einem nahe gelegenen Gebäude wegen der Hitze mehrere Fensterscheiben beschädigt. Eine Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.

In beiden Fällen hatte die Polizei zunächst Brandstiftung als mögliche Ursachen angegeben.