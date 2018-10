Kriminalität : Ermittlungen gegen mutmaßliche kriminelle Tabak-Händler

Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung bei Herstellung und Vertrieb von Wasserpfeifentabak führt die Staatsanwaltschaft Schwerin Ermittlungen gegen eine mutmaßliche Bande von etwa 20 Beschuldigten. Am Mittwoch beantragte die Behörde Haftbefehl gegen einen der mutmaßlichen Drahtzieher. Nach Razzien am Dienstag in mehreren Bundesländern, über die die «Kieler Nachrichten» zuvor berichtet hatten, sei der 44-jährige Mann in Vorpommern in Gewahrsam genommen worden, sagte Oberstaatsanwältin Claudia Lange in Schwerin. Er sollte noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Hausdurchsuchungen hatte es unter anderem auch noch im Großraum Eckernförde (Schleswig-Holstein) gegeben.

von dpa

17. Oktober 2018, 11:18 Uhr

Nach bisherigen Erkenntnissen sei von einem Steuerschaden in Höhe von rund 400 000 Euro auszugehen, sagte Lange weiter. Vermutlich seit Ende 2016 habe es den gewerbsmäßigen und bandenmäßig organisierten Tabakhandel gegeben. Über Herkunft der Rohware und Absatzwege machte die Behördensprecherin keine Angaben. Mit ihrer Spezialabteilung für Wirtschaftsstrafsachen ist die Staatsanwaltschaft Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern zuständige für diesen Deliktbereich.