Kriminalität : Ermittlungen im Fall Maria gehen nach Festnahmen weiter

Lange schienen die Ermittlungen im Fall Maria nicht voranzukommen. Nun wurden zwei Verdächtige auf Usedom gefasst. Damit haben die Ermittler nun neue Ansätze.

von dpa

17. April 2019, 05:31 Uhr

Nach der Festnahme zweier Verdächtiger im Fall der auf Usedom getöteten Maria gehen die Ermittlungen nun mit neuem Schwung weiter. So sollen die Handys der Verdächtigen ausgewertet werden und nach weiteren Indizien gesucht werden, wie ein Sprecher der Stralsunder Staatsanwaltschaft sagte. Die Tatwaffe ist bisher auch noch nicht gefunden worden. Die beiden am Dienstagmorgen gefassten Männer wurden in Untersuchungshaft genommen, wie der stellvertretende Leiter der Stralsunder Staatsanwaltschaft, Sascha Ott, am Abend sagte.

Der 21-Jährige und der 19-Jährige sollen die 18-jährige Maria in der Nacht zum 19. März in deren Wohnung in Zinnowitz auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) getötet haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren die beiden Deutschen Bekannte der jungen Frau.

Maria war am Abend des 19. März tot in ihrer Wohnung von einer Bekannten entdeckt worden. Sie stammte aus Stralsund und lebte alleine.

Die Ermittlungen der Polizei hatten sich zunächst schwierig gestaltet. Bereitschaftspolizisten durchkämmten das Umfeld der Wohnung mehrfach mit Hunden nach Spuren und nach der Tatwaffe. Doch ohne Erfolg, die Tatwaffe fanden sie nicht.