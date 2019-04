Unfälle : Ermittlungen nach A19-Fernbusunfall eingestellt

Der Fernbusunfall mit 22 Verletzten im August 2018 auf der Autobahn 19 nördlich von Malchow (Mecklenburgische Seenplatte) wird keine strafrechtlichen Folgen haben. Wie eine Sprecherin der Neubrandenburger Staatsanwaltschaft am Dienstag erklärte, wurden die Ermittlungen gegen den damaligen Busfahrer wegen geringer Schuld eingestellt. Der 44-jährige Mann habe angegeben, wegen gesundheitlicher Probleme kurz die Kontrolle über den Bus verloren zu haben. Gegen den Mann aus Tschechien war zunächst wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt worden.

von dpa

02. April 2019, 08:31 Uhr

Der Fernbus war am 17. August, einem Freitagmorgen, auf dem Weg von Stockholm nach Berlin auf der A19 zwischen Linstow und Malchow nach rechts in den Straßengraben gefahren und auf die rechte Seite gekippt. An Bord waren 63 Fahrgäste aus 22 Nationen, darunter 19 Deutsche und 7 Schweden, sowie zwei Busfahrer, die sich eigentlich abgewechselt hatten. Fahrgäste erlitten einen Schock und mussten zum Teil durch eingeschlagene Scheiben aus dem Fahrzeug steigen.

22 Menschen wurden verletzt. Sie konnten aber alle nach kurzer Zeit aus den Kliniken entlassen werden. Der Bus gehört einer tschechischen Firma, die für die Firma Flixbus (München) fährt. Der Fahrer war unverletzt geblieben. Die Autobahn war fast acht Stunden gesperrt gewesen.