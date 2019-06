Notfälle : Ermittlungen zu Tod in Freibad von zehnjährigem Mädchen

von dpa

05. Juni 2019, 01:54 Uhr

Nach dem Tod eines zehnjährigen Mädchens in einem Freibad in Tessin (Landkreis Rostock) hat die Staatsanwaltschaft Rostock Ermittlungen aufgenommen. Eine Obduktion sei beantragt worden, sagte ein Behördensprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Mädchen, das laut Staatsanwaltschaft Nichtschwimmerin war, war am Montag aus bislang unbekannter Ursache in dem Freibad ertrunken. Die Zehnjährige sei im Bereich für Schwimmer gefunden worden. Versuche, das Kind zu reanimieren, schlugen fehl. Ein Hubschrauber brachte die Zehnjährige in die Uniklinik nach Rostock, wo sie starb. Es seien am Dienstag noch keine an dem tragischen Geschehen Beteiligten vernommen worden, sagte der Staatsanwalt. Die Mutter sei mit im Freibad gewesen.