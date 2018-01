Handwerk : Ernährungsfirmen fordern politische Hilfe

Der Ernährungsbranche im Nordosten beklagt beim wachsenden Arbeitskräfteproblem die politische Unterstützung. «Der Wettbewerb um Beschäftigte ist in vollem Gange, aber wir sehen keine Konzepte», sagte der langjährige Vorstandsvorsitzende des Vereins Agrarmarketing und Geschäftsführer der Mecklenburger Backstuben GmbH Günther Neumann am Mittwoch in Waren. Das gelte auch bei der Integration ausländischer Bürger. Die Backstuben sind mit 622 Mitarbeitern aus elf Nationen eines der größten Unternehmen im Nordosten. Vier ukrainischen Mitarbeitern drohe aber die Abschiebung, obwohl sie seit 2015 mit Genehmigung ausgebildet werden durften.

von dpa

31. Januar 2018, 12:18 Uhr

Das Warener Backunternehmen war im April 1991 als erste Firma in Ostdeutschland von der Treuhand als «Management Buy Out» an einheimische Mitarbeiter übergeben worden. 1999 übernahmen die Warener einen großen Schweriner Konkurrenten und erreichen derzeit einen Jahresumsatz von knapp 40 Millionen Euro.