Demonstrationen : Erneut AfD-Demo und Gegendemos in Rostock

Erneut müssen sich die Rostocker am heutigen Samstag auf erhebliche Verkehrsstörungen einrichten. Grund dafür ist eine für 18.00 Uhr angekündigte Demonstration auf dem Neuen Markt. Es ist bereits die siebte Demonstration unter dem Motto «Für unser Land und unsere Kinder!». Im September hatte die AfD ihren umstrittenen Landeschef aus Thüringen, Björn Höcke, als Redner eingeladen. Rund 700 Menschen waren dem Aufruf gefolgt. Als Rednerin tritt dieses Mal Doris von Sayn-Wittgenstein auf, die AfD-Landessprecherin aus Schleswig-Holstein.

von dpa

20. Oktober 2018, 10:06 Uhr

Mit rund 4000 Teilnehmern übertrafen im September die verschiedenen Gegendemonstrationen die AfD-Teilnehmerzahlen um ein Vielfaches. Darauf hoffen auch am Samstag die Organisatoren der Vereine «Bunt statt braun» und «Rostock hilft». Unter dem Motto «Für ein solidarisches Rostock!» beginnt um 16.00 Uhr eine Demonstration von Rostock hilft. Um 17.00 Uhr gibt es wieder eine interreligiöse Andacht in der Marienkirche und gleichzeitig fängt eine Kundgebung ebenfalls auf den Neuen Markt an.