Kriminalität : Erneut «Blitzer» an der Müritz attackiert

von dpa

03. September 2018, 14:48 Uhr

Unbekannte haben innerhalb kurzer Zeit zum zweiten Mal einen stationären «Blitzer» an der Müritz attackiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben die Täter in der Nacht zu Sonntag in Waren einen modernen Messanhänger mit roter Farbe und einer unbekannten Substanz beschmiert. Das massive Geschwindigkeitsmessgerät des Kreises war an der Bundesstraße 192 unter einer Brücke geparkt. Es sei inzwischen gereinigt und wieder funktionstüchtig. Es handele sich nicht um eine politische Tat. Erst vor wenigen Tagen hatten Unbekannte einen anderen stationären Blitzer an der B192 in Schloen, etwa vier Kilometer östlich von Waren angegriffen. Dieser war angefahren worden. Die Täter seien noch flüchtig.