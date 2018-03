Kriminalität : Erneut Fahrkartenautomat in Region Rostock gesprengt

von dpa

06. März 2018, 12:36 Uhr

Eine Serie von Automatensprengungen beschäftigt die Polizei in Rostock. Zuletzt versuchten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Papendorf am Stadtrand, einen Fahrkartenautomaten der Bahn mit Böllern zu öffnen. Wie die Bundespolizeidirektion Rostock weiter mitteilte, scheiterten die Diebe. An die Geldkassette seien sie nicht herangekommen. Dennoch richteten sie den Angaben zufolge mehr als 10 000 Euro Schaden an. Innerhalb der vergangenen Wochen verzeichnete die Polizei in der Region Rostock knapp ein Dutzend Attacken auf Fahrkartenautomaten mittels Pyrotechnik.