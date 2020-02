Tarife : Erneut ganztägiger Warnstreik im Busverkehr in Greifswald

Wegen eines erneuten Warnstreiks der Busfahrer ist am Mittwoch der Stadtbusverkehr in Greifswald zum Erliegen gekommen. Am Morgen versammelten sich die Fahrer der Frühschicht am Busbahnhof, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Der Warnstreik beim Verkehrsbetrieb Greifswald dauere vom Dienstbeginn bis zum Ende des Betriebstages. Es fahre kein Stadtbus, hieß es bei dem Verkehrsbetrieb. Das Busunternehmen habe darauf verzichtet, andere Mitarbeiter oder Firmen einzusetzen, sagte Streikleiterin Andrea Moder. Beim Warnstreik in der vorigen Woche war der Schülerverkehr noch abgesichert worden. Derzeit sind Winterferien.

von dpa

12. Februar 2020, 10:24 Uhr

Die Gewerkschaft fordert für die landesweit rund 1500 Mitarbeiter von Nahverkehrsbetrieben 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Der Arbeitgeberverband hält die Forderung nach einer Anpassung für nicht berechtigt. Es sei ein Spartentarifvertrag entsprechend der jeweiligen landesspezifischen Bedingungen vereinbart.