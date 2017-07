Kriminalität : Erneut Geldautomat in Gägelow attackiert: Täter flüchtig

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag erneut einen Geldautomaten in Gägelow bei Wismar aufgesprengt. Ob die Täter auch Geld erbeuteten, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Rostock. Der Automat, der sich an der Rückseite einer Spielothek im Ortszentrum befindet, sei gegen 3.30 Uhr zerstört worden. Trümmerteile flogen bis zu 15 Meter weit. Eine sofortige Suche von Wachdienst und Polizei habe keinen Erfolg gebracht. Die Fahndung läuft aber noch. Der gleiche Geldautomat war seit August 2016 bereits zweimal attackiert worden. Zuletzt versuchte ein Unbekannter, das Gerät mit einem Traktor herauszureißen und zu stehlen. Er scheiterte aber.

Mitteilung

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 07:56 Uhr