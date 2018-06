Freizeit : Erneut großes Interesse an «Offenen Gärten»

Gartenbesitzer in ganz Mecklenburg-Vorpommern haben am Wochenende erneut ihre Freude an üppigem Grün und froher Farbenpracht mit tausenden Besuchern geteilt. Die landesweite Aktion «Offene Gärten» habe trotz der andauernden Hitze und vieler konkurrierender Freizeitangebote eine ähnlich gute Resonanz gefunden wie im Vorjahr, sagte eine Vereinssprecherin am Sonntag. «Es sind auch viele Wiederholungstäter gekommen.» Ihren Angaben zufolge hatten voriges Jahr rund 23 000 Gartenfreunde den Weg in die offenen Gärten gefunden. Von einer solchen Zahl sei auch in diesem Jahr auszugehen.

von dpa

10. Juni 2018, 17:30 Uhr

An der Aktion beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter Besitzer und Betreiber von 145 Privatgärten, Hof-Cafés, Gärtnereien und Gutsanlagen. 18 dieser Gärten seien erstmals dabei gewesen. Seit 2007 öffnen im Nordosten im Juni herausragende Gärten, über deren jeweilige Besonderheiten sich Interessierte auf der Internetseite der Aktion informieren können.